Unbekannte werfen Feuerwerkskörper in Bus

Einen Feuerwerkskörper haben Unbekannte am Samstagabend in einen Bus der Linie 41 geworfen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 20.40 Uhr an der Haltestelle Hennchstraße. Der Busfahrer nahm einen lauten Knall wahr, setzte aber die Fahrt zunächst fort. Ein paar Haltestellen weiter bemerkte er dann, dass durch die Explosion Scheiben im Bus beschädigt worden waren. Die Fahrgäste, welche sich zur Tatzeit im Bus befanden, waren beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Derzeit sind der Polizei keine Verletzten bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen den oder die bislang unbekannten Täter. Fahrgäste, die sich zum Tatzeitpunkt im Bus befanden und sich dabei verletzt haben, sowie Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (gau)