Unbekannte werfen Feuerwerkskörper vor Auto auf der B17

Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend gegen 20.30 Uhr einen Feuerwerkskörper von einer Brücke auf die B17 geworfen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall auf der Brücke Schmelzerbreitenweg in Göggingen in Fahrrichtung Norden. Der Feuerwerkskörper explodierte demnach kurz vor einem vorbeifahrenden Auto. Es kam zu keinem Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (gau)

