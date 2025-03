Unbekannte zerstechen Reifen an Polizeiauto

Am Freitag beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Polizeiauto in der Tylerstraße. Gegen 19.45 Uhr parkten die Polizisten ihr Fahrzeug am Straßenrand und entfernten sich einige Minuten. Bei ihrer Rückkehr war ein Reifen zerstochen und die Fahrerseite zerkratzt. Schaden: 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-2610. (skro)

