Augsburg: Unbekannter wirft Glasflasche und verletzt 39-Jährigen

Augsburg

Unbekannter wirft Glasflasche und verletzt 39-Jährigen

Durch die Splitter wurde der Mann im Gesicht verletzt. Der Täter konnte flüchten. Der Polizei liegt aber eine Beschreibung vor.
    Weil ein Mann eine Glasflasche in eine Gruppe geworfen hatte, wurde ein 39-Jähriger in Oberhausen leicht verletzt.
    Weil ein Mann eine Glasflasche in eine Gruppe geworfen hatte, wurde ein 39-Jähriger in Oberhausen leicht verletzt. Foto: Gottfried Czepluch, imago (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag in Oberhausen eine Glasflasche in Richtung einer größeren Gruppe geworfen und dabei einen 39-Jährigen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die Gruppe mit rund zehn Personen am Ufer der Wertach im Bereich des Paul-Ben-Haim-Wegs auf. Durch den Flaschenwurf wurde der 39-Jährige von Splittern getroffen und leicht im Gesicht verletzt. Passanten beschrieben den Werfer wie folgt: Männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem weißen T-Shirt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. (gau)

