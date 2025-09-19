Unbekannter wirft Glasflasche und verletzt 39-Jährigen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag in Oberhausen eine Glasflasche in Richtung einer größeren Gruppe geworfen und dabei einen 39-Jährigen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die Gruppe mit rund zehn Personen am Ufer der Wertach im Bereich des Paul-Ben-Haim-Wegs auf. Durch den Flaschenwurf wurde der 39-Jährige von Splittern getroffen und leicht im Gesicht verletzt. Passanten beschrieben den Werfer wie folgt: Männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem weißen T-Shirt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. (gau)
Augsburg
