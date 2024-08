Uneinsichtiger Raucher macht an einer Tankstelle Probleme

Mehrere Personen haben am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr an der Zapfsäule einer Tankstelle im Gablinger Weg in Oberhausen geraucht. Als eine Polizeistreife darauf aufmerksam wurde, und die Gruppe auf den Brandschutz ansprach, zeigte sich ein 20-Jähriger jedoch uneinsichtig. Er pöbelte die anwesenden Polizeibeamten an und wollte die Tankstelle nicht verlassen. So musste er laut Polizei letztlich durch unmittelbaren Zwang zu seinem Fahrzeug weggeschoben werden. Da an der Örtlichkeit reger Publikumsverkehr herrschte und sich auch unbeteiligte Personen in die Sachverhaltsaufnahme einmischten, wurden weitere Polizeistreifen zur Unterstützung angefordert. Daraufhin entspannte sich die Lage und der 20-Jährige konnten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (gau)

