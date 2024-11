Unfälle auf der B17 sorgen für Staus am Morgen

Auf der B17 in Augsburg ist es am Dienstagmorgen zu gleich drei Unfällen gekommen. Es folgten Staus und Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei fuhren ein 47-jähriger Lkw-Fahrer und eine 43-jährige Autofahrerin Richtung Oberhausen. Auf Höhe der Ackermannstraße kam es beim Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß zwischen den beiden Wagen. Die 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Lkw-Fahrer.

Unfälle auf der B17 in Augsburg sorgen für Staus

Nur wenig später, gegen 7.20 Uhr, kam es auf der B17 zu zwei weiteren Unfällen, beide vor der Anschlussstelle Königsbrunn-Nord, ebenfalls stadteinwärts. Verletzt wurde dabei nach ersten Informationen der Polizei niemand. An den Unfällen waren mindestens vier Fahrzeuge beteiligt.

In Folge der Unfälle kam es auf der B17 in Augsburg am Morgen zu Staus und Behinderungen. (AZ)