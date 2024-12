Unfälle und hoher Schaden: Polizei stoppt wilde Lkw-Fahrt durch Augsburg

Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer hat am frühen Montagmorgen mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, rammte er gegen 5.15 Uhr zunächst die Beleuchtung einer Unterführung in der Pferseer Straße. Anschließend fuhr er weiter und kollidierte mit zwei Autos in der Robert-Gerber-Straße. Um den Schaden kümmerte er sich jeweils nicht.

Polizei stoppt Unfallfahrt eines Lkw-Fahrers durch Augsburg

Die Polizei stoppte den 57-Jährige kurz darauf. Ob Alkoholeinfluss eine Rolle spielte, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 7000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 57-Jährigen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eines der beiden Autos, die offenbar in der Robert-Gerber-Straße beschädigt wurden. Es soll sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kmax)