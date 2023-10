Unfall auf A8-Auffahrt hat Folgen

Weil ein Autofahrer offensichtlich zu knapp vor einem Sattelzug auf die Autobahn einscherte, kommt es auf der A8 zu mehreren Auffahrunfällen mit hohem Sachschaden.

Am Donnerstag, gegen 10 Uhr, ereignete sich ein an der Autobahnauffahrt Augsburg-West der A8, Fahrtrichtung München, ein Verkehrsunfall: Der Fahrer eines grünen VW-Golf scherte laut Polizei beim Auffahren auf die Autobahn offensichtlich zu knapp vor einem Sattelzug ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der VW-Golf schleuderte quer über die Fahrbahn. Ein Pkw Ford habe dem schleudernden VW-Golf nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und fuhr diesem in die Seite. Dabei sei es zu einem weiteren Unfall gekommen. Während ein hinter den Fahrzeugen fahrender Mercedes noch rechtzeitig bremsen konnte, fuhr ein weiterer Pkw VW Golf dem Mercedes hinten auf. Der Fahrer des grünen VW Golf wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Pkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden von rund 100.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung München für etwa eine Stunde gesperrt werden. (ziss)