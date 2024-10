Unfall auf der B17 bei Augsburg: Autofahrer übersieht und rammt Lkw

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen auf der B17 bei Augsburg gegen einen Lkw geprallt und hat dadurch einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 23-Jährige gegen 8.10 Uhr an der Einfahrt Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Süden auf die Bundesstraße. Dabei übersah er offenbar einen Lkw, der dort unterwegs war.

Unfall auf der Bundesstraße B17 bei Augsburg verursacht hohen Sachschaden

Nach Polizeiangaben wurde durch den Unfall niemand verletzt, allerdings entstand hoher Sachschaden. Er bewegt sich ersten Schätzungen zufolge in Höhe von rund 10.000 Euro. (kmax)