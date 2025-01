Unfall zwischen Radfahrerin und E-Scootern

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und zwei E-Scooter-Fahrern ist es am Donnerstagabend in der Schertlinstraße gekommen. Gegen 21.40 Uhr fuhr dort laut Polizei eine 25-Jährige mit ihrem Rad auf der Firnhaberstraße stadteinwärts und bog nach rechts in die Schertlinstraße ab. Dabei übersah sie offenbar zwei ihr entgegenkommende E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Unfall, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. Die beiden E-Scooter Fahrer entfernten sich offenbar, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (gau)

