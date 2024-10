Richtfest für Erweiterung der Uni-Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek der Augsburger Universität erhält für rund 32 Millionen Euro einen neuen Anbau. Am Freitag wurde das Richtfest für das Gebäude gefeiert. In dem Neubau sollen künftig ein öffentlich zugänglicher Ausstellungsraum, Sicherheitsmagazine für die sehr wertvollen Büchersammlungen, Büroräume sowie Lese- und Seminarräume untergebracht werden. Auch ein Teil des Rechenzentrums wird dort einziehen. Weil das bestehende, aus dem Jahr 1984 stammende Gebäude der Zentralbibliothek demnächst saniert werden muss, soll der neue Erweiterungsbau auch als Ausweichort dienen. Platz in dem Neubau haben künftig auch wertvolle Büchersammlungen wie die Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek oder die Sammlung Salzmann. Begonnen wurde mit dem Bau im März 2023, Ende 2025 sollen die Arbeiten beendet sein. (chi)

