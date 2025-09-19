Unter Alkoholeinfluss Auto angefahren und dann geflüchtet

Beim Einparken hat ein 58-Jähriger am Donnerstag ein Auto in der Radetzkystraße in Lechhausen beschädigt und sich danach vom Unfallort entfernt. Passanten beobachteten die Situation und riefen die Polizei. Die trafen den Mann nach der Unfallaufnahme in einem nahegelegenen Lokal an. Hierbei stellten die Beamten beim 58-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 58-Jährigen. (gau)

