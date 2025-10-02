Unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter Drogeneinfluss war ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstag in der Friedberger Straße unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn dort gegen 2 Uhr. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme beim 27-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen. (gau)
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden