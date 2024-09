Vandalen beschädigen geparkte Autos

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag, 20.45 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, einen grauen BMW in der Flurstraße in Oberhausen beschädigt. „Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt“, heißt es von der Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise bittet. Zu einem ähnlichen Vorall kam es im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, in der Wilhelm-Hauff-Straße im Herrenbach. Der Polizei zufolge beschädigten hier unbekannte Täter einen weißen Smart. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Die Polizei bittet in dem Fall um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

