Verdi-Streiktag bringt Augsburger Nahverkehr zum Erliegen

Verdi ruft im Schulterschluss mit Fridays for Future zum Streik auf. Es fahren keine Straßenbahnen, auf drei Linien sind einige Busse von Fremdfirmen unterwegs.

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat den Augsburger Nahverkehr am Freitagmorgen fast vollständig zum Erliegen gebracht. Die Straßenbahnen sind alle im Depot geblieben, ebenso fast alle Busse. Lediglich auf den Stadtteillinien 21 im Bärenkeller, 24/25 in Haunstetten und 38 in Göggingen/ Inningen/ Bergheim sind einige Busse im Einsatz. Diese Linien sind zum Teil an private Busunternehmen vergeben, deren Personal nicht streikt. Die meisten Fahrgäste schienen über den Ausstand, der seit Dienstag bekannt war, im Bilde. An den Haltestellen standen nur sehr vereinzelt Fahrgäste, die doch ihr Glück versuchten oder im Vorfeld nichts mitbekommen hatten.

Viele Fahrgäste und Eltern von Schülern nutzten das Auto, um ans Ziel zu kommen bzw. die Kinder zur weiterführenden Schule in der Innenstadt zu bringen. Foto: Silvio Wyszengrad





Die Stadtwerke bitten Kunden, auf andere Verkehrsmittel wie die AVV-Regionalbusse oder den innerstädtischen Eisenbahnverkehr zwischen den Stadtteilbahnhöfen auszuweichen. Auch die 500 Leihräder der Stadtwerke stehen Abonnenten und Abonnentinnen gratis für eine halbe Stunde (auch mehrmals am Tag) zur Verfügung. Ein Großteil der Fahrgäste (an einem Werktag werden in Augsburg über 150.000 Fahrten mit dem Nahverkehr zurückgelegt) dürfte aber aufs eigene Auto oder Fahrrad umgestiegen oder gleich im Homeoffice geblieben sein. Die Internet-Staukarten von Google und Tomtom zeigten in der Morgenstoßzeit etliche Verkehrsbehinderungen an, allerdings keine großflächigen Staus. Zwar dürften mehr Autos auf den Straßen unterwegs sein, gleichzeitig fallen aber Vorrangschaltungen für Busse und Straßenbahnen an Ampeln weg.

Deutschlandweiter Verdi-Streik im Schulterschluss mit Fridays for Future

Die Gewerkschaft Verdi hat heute im Rahmen der bundesweiten Tarifrunde die Beschäftigten im Fahrdienst, in Werkstätten und in der Verkehrslenkung zum ganztägigen Streik aufgerufen. Der Streik findet im Schulterschluss mit der Fridays-for-Future-Bewegung statt, die deutschlandweit heute auch mit Kundgebungen mehr Klimaschutz fordert. In Augsburg gibt es eine Demo ab 16 Uhr am Rathausplatz.

