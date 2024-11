Vereiste Scheibe: Autofahrer übersieht Linienbus

In der Neuhäuserstraße in Oberhausen ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 9 Uhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach übersah der 41-jährige Autofahrer aufgrund seiner vereisten Frontscheibe den vorfahrtsberechtigten Bus. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei rund 18.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen den 41-Jährigen. (skro)

Linienbus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis