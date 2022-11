Augsburg

25.11.2022

Verfahren wegen umstrittener Lieder bei feministischer Demo endet ohne Urteil

Plus Wegen der Lieder "Pisse" und "Querdenker klatschen" muss sich eine Augsburger Aktivistin vor Gericht verantworten. Verurteilt wird sie aber nicht.

Von Rasmus Blasel

Rund 35 Demonstrierende stehen am Donnerstagvormittag vor dem Augsburger Strafjustizzentrum. Die Aktivistinnen und Aktivisten protestieren gegen ein Strafverfahren, das an diesem Tag am Amtsgericht verhandelt werden soll. Bei der Demonstration vor dem Gerichtsgebäude spielen sie ein Lied ab – den Song "Pisse" der Band Schnippo Schranke. Um das Lied geht es auch in dem Gerichtsverfahren. Angeklagt ist eine feministische Aktivistin, weil "Pisse" und zudem das Lied "Querdenker klatschen" bei einer Protestaktion des feministischen Streikkomitees im März auf dem Rathausplatz abgespielt wurden. Die Frau sollte, so lautete der Vorwurf, als Verantwortliche der damaligen Aktion mit dem Abspielen der Lieder gegen von der Stadt erlassene Auflagen verstoßen haben.

