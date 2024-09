Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg führt zu Stau und Verzögerung

Auf der B17 bei Augsburg hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurde dabei eine Motorradfahrerin verletzt. Sie musste deshalb in die Uniklinik gebracht werden. Der Unfall spielte sich um etwa 15.50 Uhr in Fahrtrichtung Augsburg auf Höhe Haunstetten ab. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte die Motorradfahrerin, ohne dass ein anderes Fahrzeug unmittelbar beteiligt war.

Langer Stau auf der B17 bei Augsburg und Königsbrunn wegen Verkehrsunfall

Die B17 wurde Richtung Augsburg zwischenzeitlich gesperrt. Schnell entstand ein langer Stau, Verkehrsdienste empfahlen eine Umfahrung. Es dauerte bis etwa 17.15 Uhr, bis die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder frei war. Wie es genau zum Unfall kam, ist noch unklar und soll nun ermittelt werden. (kmax)