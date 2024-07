Verletzte Frau greift Polizisten an

Eine 43-Jährige wollte sich trotz schwerer Verletzungen nicht behandeln lassen und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Dabei wurde sie ausfällig.

Am Montagnachmittag ist eine betrunkene Frau Polizeibeamten gegenüber handgreiflich und beleidigend geworden. Die 43-Jährige wurde mit mehr als zwei Promille und schweren Verletzungen unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor wurde die Polizei gegen 15 Uhr von einer Zeugin zu der Verletzten in die Hochfeldstraße gerufen. Die Frau wollte sich nach Polizeiangaben trotz der Schwere ihrer Verletzungen nicht behandeln lassen. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Beamtenbeleidigung und Körperverletzung gegen die Frau. (car)