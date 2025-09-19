Vermeintliche Waffe ruft Polizei auf den Plan

Icon Menü
Einem 47-Jährigen war in einer Drogerie etwas aus der Tasche gefallen, das einer Waffe ähnlich sah. Der Gegenstand entpuppte sich aber als etwas anderes.
    Eine vermeintliche Waffe in der Hosentasche eines Mannes rief am Donnerstag die Polizei in Haunstetten auf den Plan. Laut Polizeibericht beobachtete ein Passant gegen 17.45 Uhr in einer Drogerie einen Mann, dem ein Gegenstand aus der Hosentasche gefallen war. Dieser sah einer Schusswaffe ähnlich. Daraufhin verständigte er die Polizei. Beamte stoppten den 47-Jährigen wenig später mit seinem Auto. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten keine Schusswaffe finden. Bei dem beschriebenen Gegenstand handelte es sich offenbar um ein Tierabwehrgerät. Die Polizei ermittelt nun unter anderem zu den Hintergründen sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 47-Jährigen. Allgemein, so die Polizei, sollten keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Dies stelle in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und könne zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. (gau)

