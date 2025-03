Versuchs-Radwege sollen zur Dauerlösung werden

Die Stadt will die beiden versuchsweise eingerichteten Schutzstreifen bzw. Radwege in der Kriegshaberstraße und der Neuburger Straße (Lechhausen) zu Dauerlösungen machen. Einen entsprechenden Vorschlag wird Baureferent Steffen Kercher (parteilos) am Donnerstag im Bauausschuss des Stadtrats vorlegen. Speziell in der Kriegshaberstraße fallen zwischen Listle-Kreuzung und ehemaligem Parkkauf-Areal zwar insgesamt rund 40 Stellplätze weg, allerdings sei die Parkraumauslastung in den Seitenstraßen nicht merklich nach oben gegangen, so die Stadt. Sie spricht von insgesamt positiven Rückmeldungen.

