Verzögerung bei Deutschlandtakt: Volker Ullrich macht Druck für Augsburg – Ulm

Der Bund geht von einer Umsetzung des Deutschlandtakts erst 2070 aus, will aber am Infrastrukturausbau dranbleiben. Abgeordneter Volker Ullrich fordert klare Zusagen.

Angesichts der absehbaren Verzögerungen bei der Einführung des sogenannten Deutschlandtakts durch die Deutsche Bahn warnt CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich davor, die Bemühungen für den Ausbau der Strecke Augsburg–Ulm schleifen zu lassen. Das Bundesverkehrsministerium geht davon aus, dass das neue Taktschema nicht bis 2030, sondern bis 2070 vollständig umgesetzt werden kann. Ullrich forderte ein Bekenntnis von Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) zum Projekt Augsburg– Ulm. "Um Augsburg zukünftig noch besser an die wichtigen Zentren unseres Landes anzubinden, muss auch in das Schienennetz investiert werden. An den vier Gleisen und 26 Minuten Kantenfahrzeit zwischen Augsburg und Ulm darf nicht mehr gerüttelt werden", so Ullrich.

Bahnausbau Augsburg-Ulm soll Fahrzeit einsparen

Der Streckenausbau Augsburg–Ulm, mit dem mehr als eine Viertelstunde Fahrzeit eingespart werden kann, ist aufgrund des Deutschlandtakts nötig und steht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Die Planungsarbeiten laufen seit Jahren, 2025 soll sich der Bundestag für eine Vorzugsvariante entscheiden. Zur Wahl steht ein Ausbau der Bestandsstrecke oder ein Neubau entlang der A8. Das Projekt ist in den Anliegergemeinden aufgrund von Lärm und zusätzlich nötigen Bauten wie Brücken umstritten.

Das Bundesverkehrsministerium erklärte, dass immer klar gewesen sei, dass die Einführung des Deutschlandtakts Jahrzehnte dauern werde und schrittweise vonstattengehen werde. Die nächsten großen Schritte seien die Fertigstellung der Strecke Wendlingen–Ulm und Stuttgart 21. Man wolle so schnell wie möglich weiterkommen. Mit dem Deutschlandtakt soll ein einheitliches Taktschema im Fernverkehr in Knotenbahnhöfen geschaffen werden. (skro)