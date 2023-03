Augsburg

vor 47 Min.

Videospiele als Minijob: Augsburgerin zockt mit Zuschauern auf Twitch

Plus Auf der Plattform "Twitch" kann man Menschen beim Computerspielen zuschauen. Die Augsburgerin Annie hat rund 1800 Fans und kann damit sogar etwas Geld verdienen.

Von Annika Schmidt-Wussow Artikel anhören Shape

Die Plattform "Twitch" gewinnt seit Jahren an Popularität. Das Live-Streaming-Videoportal wird vor allem zur Übertragung von Videospielen und zur Interaktion mit Zuschauern im Chat genutzt. Vor allem für junge Leute ist es zunehmend wichtig geworden – auch für die Augsburgerin Anna-Maria. Sie tritt auf Twitch unter dem Namen "Anniekadse" auf. Was sie tut? "Annie", wie sie von allen kurz genannt wird, spielt auf Twitch ein Videospiel und lässt sich dabei über die Schulter schauen, in einem Chat könnten sich diese Zuschauer austauschen. Dabei hat Annie eigentlich etwas ganz anderes gelernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen