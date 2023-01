Viel Aggressivität: Polizei muss am Wochenende oft eingreifen

Schlägerei, Platzverweis und Polizeiarreste beschäftigen die Augsburger Polizei am Wochenende. In einem Fall werden Zeugen gesucht.

Zahlreiche aggressive Personen hielten am Wochenende die Augsburger Polizei in Atem. Zwei Personen mussten die Nacht im Polizeiarrest verbringen - bei einer Auseinandersetzung werden nun die Videokameras am Königsplatz ausgewertet. Ein Überblick.

Einem 33-Jährigen wurde aufgrund seines aggressiven Auftretens am Samstag gegen 1 Uhr der Zutritt zu einer Bar in der Jakoberstraße verweigert. Auch gegenüber der hinzugerufenen Streife verhielt sich der Mann laut Angaben der Polizei so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Er wehrte sich gegen die Unterbringung in den Polizeiarrest, soll die eingesetzten Polizeikräfte beleidigt und körperlich angegriffen haben. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

25-Jähriger erhält Platzverweis und kehrt doch wieder zurück

Aufgrund seines provozierenden Verhaltens wurde auch ein 25-Jähriger Samstagnacht gegen 2.45 Uhr einer Diskothek in der Halderstraße verwiesen. Als er daraufhin außerhalb der Disco die Türsteher provozierte, erteilte ihm eine Polizeistreife, die zufällig vorbeifuhr, einen Platzverweis. Zunächst verließ der Mann die Örtlichkeit, kehrte jedoch nach wenigen Minuten wieder zurück. Sowohl den Polizeikräften als auch zwei weiteren Personen, die sich vor der Diskothek aufhielten, gelang es nicht, den aufgebrachten Mann zu beruhigen und davon zu überzeugen, nach Hause zu gehen. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen, wobei er sich laut Polizei der Maßnahme massiv widersetzte. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt und musste vor Ort erstversorgt werden. Er konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Ein 19-Jähriger, der sich zunächst bemüht hatte, beruhigend auf den 25-Jährigen einzuwirken, versuchte anschließend, die Polizei zu stören, den 25-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Die beiden jungen Männer erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

20- uns 28-Jähriger prügeln sich am Königsplatz

Am Sonntag kam es gegen 2.40 Uhr auf dem Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 28-Jährigen. Der Vorfall wurde durch die Videokameras vor Ort aufgezeichnet. Die genauen Umstände und Hintergründe für die wechselseitigen Körperverletzungen werden nun von der Polizei ermittelt.

Sechs Personen gehen auf einen 48-Jährigen los

Ein 48-Jähriger wurde am Sonntag gegen 1.45 Uhr an der Ecke Donauwörther Straße und Drentwettstraße in Oberhausen von sechs Personen angesprochen und im Verlauf einer verbalen Streitigkeit beleidigt und körperlich angegriffen. Der 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt, verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes.

Die Angreifer flüchteten nach der Tat. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten fünf Personen in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun, ob sie an der Tat beteiligt waren. Nach Beschreibung des 48-Jährigen soll es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Personen, die sich zur Tatzeit im Umfeld der Donauwörther Straße / Drentwettstraße aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0821/323-2510 zu melden.