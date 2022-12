Viele Spenden: Augsburger Unternehmen zeigen ein Herz für Bedürftige

Viele Firmen denken zur Weihnachtszeit an Mitmenschen, die es nicht so gut haben. Mit Spenden unterstützen sie mehrere soziale Einrichtungen in Augsburg.

Weihnachtszeit ist Spendenzeit, und auch so haben im Jahr 2022 wieder viele Augsburger Firmen Geld gesammelt, um Bedürftige zu unterstützen. Ein Überblick:

Der Bunte Kreis wird gleich von mehreren Unternehmen unterstützt. Das Augsburger IT-Unternehmen Dynasys Datentechnik GmbH engagiert sich seit vielen Jahren für schwerstkranke Kinder in der Region. Anlässlich des 25. Firmenjubiläums überreichte Geschäftsführer Stephan Krause einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis. Krause: „Uns ist der regionale Gedanke beim Spenden wichtig. Mit dem Bunten Kreis haben wir eine soziale Einrichtung gefunden, die sich für Familien mit schwerstkranken Kindern in Schwaben einsetzt."

Stephan Krause, Geschäftsführer der Dynasys Datentechnik GmbH, überreicht den symbolischen Spendenscheck an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis. Foto: Bunter Kreis

Ebenfalls für den Bunten Kreis gespendet hat die Augsburger Unternehmensberatung Blue Advisory GmbH. Wie das Unternehmen mitteilt, verzichtet es dieses Jahr auf Kundengeschenke und spendet 2500 Euro an die Stiftung. Im vergangenen Jahr hatte Blue Advisory bereits ein Pferd angeschafft: "Frodo Blue hat sich mittlerweile zu einem Therapiepferd entwickelt", sagt Astrid Grotz.

Für leuchtende Kinderaugen sorgt auch in diesem Jahr die Aktion „Wunschsterne“ der Sparkasse Schwaben-Bodensee in Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis. 54 teils schwer erkrankte Kinder und ihre Geschwister bekommen Weihnachtsgeschenke von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geldinstituts. Von der Kuscheldecke über Bauklötze bis hin zur Spielküche ist alles dabei. Es seien Herzenswünsche von Kindern, deren Familien die Stiftung durch schwierige Zeiten begleitet.

Wie der Bunte Kreis mitteilt, hätten alle Kinder ihre Weihnachtswünsche aufschreiben können. Der Bunte Kreis habe sie gesammelt und an die Sparkasse Schwaben-Bodensee weitergeleitet.

Auch in diesem Jahr erfüllen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Schwaben-Bodensee mit der Aktion „Wunschsterne“ die Weihnachtswünsche schwerkranker Kinder. Foto: Sparkasse Schwaben-Bodensee

+++

Der Energiedienstleister Präg hat 5000 Euro an die Augsburger Tafel gespendet. Geschäftsführer Marc Deisenhofer: "Die Tafel rettet Lebensmittel und hilft Menschen, die von Armut betroffen sind. Den bedeutenden sozialen und gesellschaftlichen Beitrag würdigen wir mit unserer Weihnachtsspende." Präg unterstützt nach eigener Aussage regelmäßig soziale und kulturelle Einrichtungen. Allein im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsaktion spendet das Unternehmen insgesamt 25.000 Euro in den Gebieten seiner Niederlassungen im Allgäu, in Sachsen und Thüringen.

Die Firma Witty aus Dinkelscherben hat ebenfalls 6500 Euro an die Tafel gespendet. Das Unternehmen teilt mit, dass die Mitarbeiter des Hygienespezialisten für Schwimmbäder und Großküchen 2500 Euro gesammelt hätten und die Geschäftsführung den Betrag auf 5000 Euro verdoppelt habe. Zudem hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lebensmittel im Wert von weiteren 1500 Euro gespendet. Susanne Ohnesorg, Finanzvorstand der Augsburger Tafel, nahm die Spenden am Hirtenmahdweg in Oberhausen, dem Vereinssitz und der zentralen Anlieferungsstelle, entgegen.

+++

Spenden aus Augsburg für die Kartei der Not, den Bunten Kreis und Humanitas

Die Malteser in der Diözese Augsburg unterstützen mit ihrer "Glücksbringer-Aktion" seit 15 Jahren Familien im Süden Rumäniens. Die Not und Hoffnungslosigkeit sei dort sehr groß. Viele Menschen seien isoliert und ohne Hilfe. Geschäftsführer Alexander Pereira: "Wir waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft in der Pandemie und hoffen, auch dieses Jahr wieder zahlreichen Familien in Rumänien mit den Paketen Freude und Hoffnung schenken zu können." Die „Glücksbringer“-Trucks der Malteser haben sich vor Weihnachten auf den Weg gemacht, beladen mit Lebensmittelpaketen, die von Kindern und Erwachsenen aus der Diözese Augsburg in der Vorweihnachtszeit gepackt wurden.

+++

Die Wohnbaugruppe Augsburg hat verschiedene soziale Einrichtungen mit einer Weihnachtsspende in Gesamthöhe von 38.750 Euro unterstützt. Über 1250 Euro davon steuerten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Eva Weber übergab Wohnbaugruppe-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe die symbolischen Spendenschecks. Zu den sozialen Einrichtungen, an die gespendet wird, gehören etwa die Stiftung Kartei der Not, das Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum und die St. Gregor Jugendhilfe.

Arnd Hansen (Kartei der Not), Mark Dominik Hoppe (WBG), OB Eva Weber, Hannes Weigel (Ev. Kinder- und Jugendhilfezentrum), Vincent Richardt (St. Gregor-Jugendhilfe), Daniela Kaufmann (WBG) und Sozialreferent Martin Schenkelberg (v.l.). Foto: Iris Zeilnhofer

+++

Die Wärmestube Augsburg darf sich ebenfalls über eine Spende freuen. Die Humanitas Aichach hat sie mit 100 Schlafsäcken für Bedürftige unterstützt. Auf Wunsch des Fördervereins seien die Schlafsäcke extra im Fachhandel gekauft worden, heißt es in einer Mitteilung.

