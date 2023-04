Virtuelle Tour durch den geheimnisvollen Keller unter dem Landratsamt Augsburg

Große Bunker, alte Technik – unter dem Landratsamt in Augsburg verbirgt sich jede Menge Geschichte. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise!

Wenn er nicht am Schreibtisch sitzt, gerade keine Baupläne beurteilt oder Gemeinden berät, dann wird Frank Schwindling zum Entdecker. Er nimmt seinen schweren Schlüsselbund, der bei jedem seiner Schritte klappert, einen Gebäudeplan des Augsburger Landratsamts und eine Taschenlampe. Und wer ihm folgt, wird schon bald darauf vertrauen müssen, dass Schwindling den Weg zurückfindet aus diesem Labyrinth aus kahlen Räumen, Gängen, Abzweigungen.

Niemand kennt sich im Keller des Landratsamts so gut aus wie Schwindling, der ein paar Stockwerke weiter oben als Kreisbaumeister arbeitet. Und dennoch bleibt ihm vieles ein Rätsel.