Der Plärrer startet bald: So umweltfreundlich ist das Volksfest

Nur noch wenige Wochen, dann öffnet in Augsburg wieder der Herbstplärrer seine Pforten. Vom 26. August bis zum 11. September warten wieder Fahrgeschäfte, Bierzelte und gastronomische Angebote auf feierwillige Kundschaft. Doch angesichts von unzähligen bunten Lichtern, Antrieben für Fahrgeschäften oder gasbetriebenen Küchen stellt sich mancher die Frage, ob die weiter steigenden Energie- und Gaspreise auch Auswirkungen auf das große schwäbische Volksfest haben. Der Chef der schwäbischen Schausteller, Josef Diebold, sagt dazu: "Wir haben schon vor Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und brauchen die Energiepreise nicht zu fürchten."