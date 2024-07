Vom Lastenrad-Test bis zum Sicherheits-Check: Das bietet die Augsburger Radlwoche

Zum sechsten Mal findet von 12. bis 20. Juli die Augsburger Radlwoche statt. Unter anderem gibt es Fahrrad-Checks, ein Cargo Bike Rennen, einen Lastenrad-Test, Geschicklichkeits-Parcours, ein Bikefitting, sowie Feierabendtouren und auch Touren zu den Unesco Welterbestätten. Ein Programmpunkt zum Auftakt der Aktionswoche musste allerdings abgesagt werden.

Radlwoche: Angebot recht von Fahrradcheck, über Runtouren bis zum Bike-Parcour

Stattfinden wird am Freitag aber der Fahrradcheck von Kette und Kurbel. Zwischen 10 und 17 Uhr werden am Königsplatz kostenlos Einstellarbeiten und kleine Reparaturen durchgeführt und Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Die Verkehrssicherheit steht dann auch am Samstag bei „Radlcheck und Ratsch“ zwischen 11 und 16 Uhr in der Maxstraße am Moritzpunkt im Fokus. Hier gibt es eine weitere Möglichkeit, das Fahrrad zu überprüfen. Möglich gemacht wird dies durch den ADFC & Bikekitchen.

Zeitgleich wird an gleicher Stelle vom ADFC, für einen Preis von 15 Euro, eine Radcodierung organisiert, um Räder vor Diebstahl zu schützen. Ebenfalls am Samstag, von 14 bis 17 Uhr, werden am Königsplatz Geschicklichkeitsspiele organisiert. Hier kann man auch mehr über die Augsburger Mountainbike-Szene erfahren.

Wer gerne rätselt, ist zwischen 15 und 20 Uhr am Elias-Holl-Platz richtig. Hier gibt es eine Radljagd - also eine Schnitzeljagd auf zwei Rädern. Zusätzlich wird ein Lastenrad-Parcours mit ABS Teststrecke angeboten - zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Gelände der Radstation am Textil- und Industriemuseum. Von dort aus können Interessierte auch zu einem E-Bike und Lastenrad-Ausflug aufbrechen. Dieser startet um 16:30 Uhr. Die Radtour führt durch die Umgebung Augsburgs und wird mit einem Biergartenbesuch abgerundet.

Eltern können bei der Augsburger Radlwoche Lastenräder testen

Am Sonntag findet, zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Königsplatz (Kö) das von Elephant Cargo organisierte „Cargo Bike Race Augsburg“ statt. Ebenfalls am Kö können sich zwischen 14.30 und 17 Uhr Eltern über Lastenräder, Anhänger und Verbundsysteme informieren.

Radlwoche bietet verschiedene thematische und organisierte Touren

Die Radlwoche bietet auch organisierte Touren an. Am Dienstag, 16. Juli, lädt Baureferent Steffen Kercher zu einer Stadtteil-Tur ein, die um 16 Uhr an der Wertachbrücke in Göggingen beginnt. Am Donnerstag veranstaltet die „Just La Vie Cyclery“ zwischen 18 und 21 Uhr eine 40 Kilometer lange Runde mit Snacks und Erfrischungsgetränken in der Cyclery. Alternativ wird zwischen 17 und 19 Uhr vom ADFC Augsburg eine Feierabendtour angeboten. Am Freitag bietet der Stadtverband von Bündnis90/Die Grünen zwischen 17.30 und 19 Uhr eine Radtour zu Augsburgs Welterbestätten an.

Radrennen bildet Abschluss der Augsburger Radlwoche

Den Abschluss der Radlwoche bildet am Samstag das 2. Augsburger Innenstadtkriterium, ein Radrennen, das zwischen 13 und 21 Uhr stattfindet. Die 1,3 Kilometer lange Strecke beginnt und endet in der Maximilianstraße. Sie führt durch die Weite Gasse, die Konrad-Adenauer-Allee und die Hallstraße. Es gibt verschiedene Kategorien für alle Altersklassen. Das komplette Programm sowie die Angebote mit Anmeldefrist gibt es unter augsburg.de/radlwoche.