Von Dinos und Fledermäusen: Das bietet Augsburg am Wochenende

Plärrer und Dult gehen am Sonntag zu Ende, das Leopold-Mozart-Zentrum lockt mit kostenlosen Konzerten. Doch Augsburg bietet am Wochenende noch mehr.

Plärrer und Dult nähern sich langsam ihrem Ende. Schade? Zumindest kann man in der Crazy Bar in der Kapuzinergasse am Freitag und Samstag (ab 22 Uhr) eine letzte After-Plärrer-Party feiern, und im Kesselhaus an der Riedinger Straße am Samstag ab 22 Uhr. Dann ist es aber auch mal genug mit Bier, Schlager und „oans, zwoa gsuffa“, zumal es auch noch andere Dinge im Leben gibt, die Spaß machen.

Wie der Auftritt von Anna Depenbusch am Samstag im Gögginger Parktheater. Die "singende Dichterin" ist ab 19.30 Uhr zu erleben, allerdings gibt es nur noch Restkarten unter parktheater.de. Oder im Abraxas an der Sommestraße. Dort heißt es am Samstag, "Mörder mögen’s messerscharf", die Bretterdiven ermitteln ab 20 Uhr. (Infos unter kulturhaus-abraxas-de).

Turbulente Zeiten gibt es im Sensemble Theater in Augsburg

Um "turbulente Zeiten in Augsburg" dreht sich alles im Stück "Luftschlösser". Die bissige Komödie des Sensemble ist am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr, im Theater an der Bergmühlstraße zu erleben. Es geht um Aufstiegspläne diverser Referenten, um Marketing und Journalisten. Fast wie im richtigen Leben, oder? Infos und Karten unter www.sensemble.de.

Wer sich nicht vor Fledermäusen fürchtet, sondern sie unbedingt im heimischen Garten haben möchte, der sollte am Freitag, 18 Uhr, den Seminarraum im Botanischen Garten ansteuern. Dorf erfährt man alles über einen "Garten für Nachtschwärmer". Anmeldung unter https://www.fledermausschutz-augsburg.de.

Und wer lieber "Das Ende der Schöpfung" erleben will, muss am Samstag in den Martinipark. Da läuft ab 19.30 Uhr die letzte Vorstellung, und es gibt noch genügend Karten unter staatstheater-augsburg.de.

Im Café Himmelgrün in Augsburg wird Bayerisch getanzt

Zu wenig Bewegung? Auch das lässt sich ändern. Beim Tanzkurs „Bayerisch tanzen“ am Sonntag ab 15 Uhr im Café Himmelgrün, am Alten Schlachthof.

Nach wie vor ist die Dino-Erlebniswelt auf dem Gögginger Festplatz zu erkunden. Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 19 Uhr. Das Wetter soll ja, glaubt man den Meteorologen, durchwachsen werden. Das heißt, eine heiße Schokolade im Liebertzzimmer im Schaezlerpalais bestellen und dann Treppen hoch zur "Andacht" mit den barocken Bildwelten. Geöffnet ist Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Infos unter kunstsammlungen-museen.augsburg.de.

Auch ein Besuch am Leopold-Mozart-Zentrum der Uni in der Grottenau lohnt sich. Wunderbar renoviert wartet das Haus mit vielen, meist kostenlosen Veranstaltungen auf: am Sonntag, ab 11 Uhr, mit einer Matinee von Studierenden der Gesangsklassen oder am Donnerstag, ab 19 Uhr, mit einer kabarettistischen Kammermusik der Fagottisten unter dem Thema "Die 6 Schwaben auf der Suche nach der 7". (Alle Termine und Infos unter www.leopold-mozart-zentrum.de.)

Diese Tipps sind nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, das Wochenende zu genießen. Wir wünschen Spaß und gute Laune.