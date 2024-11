Von „lustig“ bis „entsetzt“: Panther-Werbeplakat sorgt in Augsburg für Gesprächsstoff

Ein junger Mann im Trikot der Augsburger Panther steht an einer Straßenbahnhaltestelle, hinter ihm ist das Curt-Frenzel-Stadion zu erahnen. Er lächelt in die Kamera. „Endlich ein Grund, Richtung Oberhausen zu fahren“, steht auf dem Plakat, das seit einer Woche an mehreren Haltestellen in Augsburg zu sehen ist. Es ist nur eines von zehn Motiven, das eine aktuelle Werbekampagne des Eishockeyteams begleitet. Doch keines der anderen Plakate – auf denen Botschaften wie „Unser Wohnzimmer: Curt-Frenzel-Stadion“ oder „Zwei mal in der 1. Klasse sitzen geblieben“ zu lesen sind – sorgt für so viel Gesprächsstoff.

