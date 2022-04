Von Musical bis Malediven: So verreisen die Augsburger über Ostern

Mit den Osterferien rückt für viele die erste Reise des Jahres näher. Nach zwei Jahren Pause ist die Nachfrage nach Urlaubstrips wieder gestiegen.

Die Osterfeiertage sind nicht mehr weit und damit rückt für viele der erste Urlaub dieses Jahres näher. In Reisebüros und bei Reiseveranstaltern in Augsburg zeichnet sich seit einiger Zeit eine gestiegene Nachfrage ab. Die Reiseziele der Augsburger sind dabei bunt gemischt - vom Skifahren in Frankreich bis hin zu einem Badeurlaub auf den Malediven ist alles mit dabei.

Steigende Reiselust und steigende Buchungseingänge - die Augsburger haben Lust auf Urlaub. Das merken auch Reiseveranstalter wie Philipp und Xaver Hörmann von Hörmann Reisen. Bereits seit Anfang des Jahres steige die Nachfrage nach Urlaubsreisen an. Ein Grund dafür seien die zunehmend entfallenden Corona-Maßnahmen sowohl im In- als auch im Ausland, so Philipp Hörmann. "Man merkt es vor allem bei Busreisen, weil die Maskenpflicht an Bord ab April entfallen ist." So sind aktuell besonders Städte- und Musicalreisen innerhalb Deutschlands wie nach Hamburg oder Stuttgart beliebt. Generell merke man aber auch, dass "die Augsburger in die Sonne reisen wollen", so Philipp Hörmann.

Griechenland oder Spanien sind bei den Augsburgern beliebt

"Aktuell buchen die Leute vor allem Reisen für Mittelmeerländer wie Griechenland oder Spanien", so Matthias Sworowski von Oscar Reisen. Besonders hoch im Kurs sei nach wie vor Sardinien, da die Insel gut mit dem Auto erreichbar ist. Bei Augsburgern, die sich über Ostern gegen einen Strandbesuch entschieden haben, seien vor allem europäische Reiseziele wie Rom, der Lago Maggiore oder ein Skiwochenende in Frankreich beliebt. Daneben werden Reisen nach Holland zur Tulpenblütezeit immer stärker nachgefragt.

Fernreisen außerhalb Europas werden ebenfalls wieder beliebter. Zwar habe sich durch Corona viel geändert und es gibt noch nicht so viele Buchungen wie vor der Pandemie, erklärt das Reisebüro Fernweh, jedoch wollen immer mehr Menschen weit weg reisen. Aktuell werden so beispielsweise viele Reisen in die USA gebucht, zum Beispiel, um dort Verwandte zu besuchen. So gibt es auch immer mehr Augsburger, die sich den Traum von den Malediven erfüllen, erzählt Sworowski. "Viele buchen für die Osterferien und darüber hinaus Reisen dorthin oder auch nach Dubai. Je nach Preisklasse haben wir kaum noch Kontingente", so Sworowski.

Krieg in Ukraine wirkt sich auf Reisebuchungen aus

Zwar sei generell die Buchungslage noch nicht wie vor Corona, aber vor allem der Januar und Februar seien starke Monate gewesen, so Sworowski. Der Krieg in der Ukraine führte aber aktuell auch in der Reisebranche zu weniger Buchungen. So entscheiden sich die Augsburger jetzt vor allem sehr kurzfristig für Reisen, erklärt das Reisebüro Fernweh. Ähnlich ist es bei Hörmann Reisen: "Die eine Hälfte wartet ab und bucht kurzfristig, die andere Hälfte macht langfristige Buchungen", so Hörmann. Die Nachfrage werde aber auf jeden Fall anhalten, erklärt Sworowski, denn die Kunden können sehr sicher und ohne Risiko buchen: "Es gibt immer die Option, einen Flextarif zu buchen, und ein Großteil der Reisen bietet eine kostenfreie Stornierung bis zu einer Woche vor Reiseantritt an."