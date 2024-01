Augsburg

vor 16 Min.

Von Paris nach Augsburg: Ein Franzose bereichert die Stadt mit Feinkost

Plus Hinter Léo Henri liegt ein bewegtes Leben. Seit drei Jahren führt er das Chez Léo in der Innenstadt. Dass er in Augsburg gelandet ist, hat er der Liebe zu verdanken.

Von Bernd Hohlen Artikel anhören Shape

Am 1. Februar 2021 kam Léo Henri nach Augsburg. Nicht spontan, wie es bei Herzensangelegenheiten oft ist. Er hatte seinen Umzug zwei Jahre geplant. Eine romantische Liebe ließ ihn das südliche Frankreich in Richtung Augsburg verlassen. In Antibes, an der Côte d’Azur, gehörte er zu jenen Marktleuten, die Touristen so exotisch und ihre Waren so attraktiv finden. Bei Léo Henri war es andersherum. Er fand eine Frau aus Deutschland so attraktiv, dass er sein kleines Verkaufsauto samt Anhänger und Kühlvitrine, mit dem er auf dem Markt von Antibes und den umliegenden Dörfern seine Produkte verkaufte, aufgab und sich entschloss, in Augsburg ein Geschäft für französische Spezialitäten, Wein und mediterranes Lebensgefühl zu eröffnen – das Chez Léo. Doch so etwas muss geplant werden.

Die Liebe ging, der Laden im Augsburger Domviertel blieb. Mit diesem Geschäft sind auch seine Geschichten erhalten geblieben, die er zu erzählen hat. "Hast du Marmelade?", fragt ein junger Mann, der eilig in den Laden kommt. "25 verschiedene. Eine im Kupferkessel gekocht. Die im unteren Regal haben 50 Prozent Zucker… hier, Feige, Mandarine. Diese hier ist selten, wird nur gepflückt, wenn alle Früchte reif sind. Hat nur 35 Prozent Zucker", erklärt Henri seine Konfitüren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen