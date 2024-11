Vorbereitungen für Start des Süchtigentreffs laufen

Bei der Stadt laufen nach den monatelangen kontroversen Diskussionen über die Verlagerung des Süchtigen-Hilfsangebotes vom Oberhauser Bahnhofsvorplatz ins alte Pfarrzentrum von St. Johannes die Vorbereitungen für einen Umzug. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte auf Anfrage, dass man dabei sei, sich verbindlich mit allen Trägern und Beteiligten abzustimmen. Die Finanzierung ist noch nicht fix, trotz überall angespannter Haushaltslage sehe es aber gut aus, so Pintsch. Die Stadt plant die (stufenweise) Inbetriebnahme des Forums St. Johannes im kommenden Jahr, begleitet von weiteren Maßnahmen im Stadtteil. Momentan sei man überall im Zeitplan, so Pintsch. Man wolle schnell sein, weil die Lage am Helmut-Haller-Platz dränge, gleichzeitig sei es wichtig, dass das Gesamtkonzept samt Umfeldmanagement funktioniere.

