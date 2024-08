„Wahrheitsdroge“, Wirtschaftsfaktor: So wichtig sind Patente für Augsburg

Eigentlich ist Matthäus Schwarz Buchhalter, seine Liebe gilt aber der Mode. Also beginnt der Augsburger ein Projekt, das bis dato in Deutschland einmalig ist: Er lässt sich in den verschiedensten Outfits öffentlichkeitswirksam abbilden, je nach Anlass. Es ist das Jahr 1520 – und Schwarz, der sich dutzendfach von Miniaturmalern porträtieren lässt, wird zum ersten deutschen „Fashionblogger“. Selbstverständlich hat Schwarz‘ Treiben wenig gemein mit dem, was heutige Influencer tun. Und doch passt es in die lange Reihe innovativer Ideen, die von Augsburg aus den Weg in die Welt fanden. Der Wettstreit um Erfindungen prägt die Stadt bis heute – und ist zentrale Zukunftsfrage.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erfindung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis