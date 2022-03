Augsburg

Außergewöhnlicher trockener März führt zu Waldbrandgefahr in Augsburg

Plus Die fehlenden Niederschläge könnten für Bäume in absehbarer Zeit zum Problem werden. Gartenbesitzer in der Region Augsburg sollten die Entwicklung im Auge behalten.

Von Stefan Krog und Hannah Lutzenberger

In der Region Augsburg ist es seit Wochen außergewöhnlich trocken - bisher fielen im März in Augsburg gerade einmal zehn Prozent der sonst in diesem Monat üblichen Niederschläge. Auch an Lech und Wertach sind die Pegel eher gering. Für die Pflanzen ist die aktuelle Trockenheit noch nicht bedrohlich - doch sollte es auch im April unterdurchschnittliche Regenmengen geben, sieht Forstamtsleiter Jürgen Kircher für den Wald erste Probleme.

