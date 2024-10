Warum Augsburg keine Waffen- oder Messerverbotszonen braucht

Waffenverbotszone, das klingt zunächst: logisch. Die Zahl der sinnvollen Anlässe, in aller Öffentlichkeit etwa ein Messer bei sich zu tragen, ist minimal. Das Tragen deshalb pauschal zu verbieten, wie in der aufgeheizten Diskussion momentan schnell gefordert wird, wäre da naheliegend – im Fall Augsburg aber trotzdem falsch. Derzeit wäre eine Verbotszone, die weiter als die anlassbezogene „Lightversion“ an der Maxstraße reicht, Aktionismus.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waffenverbotszone Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis