Warum Augsburgerin Irma Lechner mit 85 Jahren ein neues Instrument lernte

Mit 85 wurde Irma Lechner Mitglied eines Senioren-Orchesters und erfüllte sich damit einen lang gehegten Wunsch. Bald steht ein besonderer Auftritt an.

Hoch konzentriert blickt Irma Lechner in Erwartung des Einsatzes auf ihr Instrument. Vor sich hat die elegante Seniorin mit den Perlenohrringen ihre Tischharfe. Es ist ihr erstes eigenes Instrument, das sie erst vor fünf Jahren zu spielen lernte. Zusammen mit einem Dutzend weiterer Musikantinnen und Musikanten folgt sie den Anweisungen von Angelika Jekic. Die empfiehlt den "Verwandtschaftswalzer", um an diesem Vormittag "ganz entspannt" mit der Probe zu beginnen. Irma Lechners Blick ist auf die dünneren und dickeren Kringel gerichtet, die auf einem Notenblatt notiert unter die Saiten der Harfe gelegt werden.

Ü-70-Gruppe der Sing- und Musikschule Augsburg probt in der Villa Leopold

Es ist ein bisschen wie "Lautmalen nach Zahlen". Die Schülerinnen und Schüler Ü-70 der Sing- und Musikschule Augsburg proben in der Villa Leopold in der Gögginger Straße für einen Auftritt Anfang April in der Seniorenresidenz Albaretto in Kriegshaber. Für Irma Lechner wird das ein Heimspiel sein, denn seit elf Jahren lebt sie selbst in der Einrichtung. Und einigermaßen stolz klingt die 90-Jährige, wenn sie erzählt, dass sie ihren rund 50 Quadratmeter großen Haushalt noch weitgehend selbst besorgt. Nur einmal pro Woche erhalte sie Unterstützung durch eine Haushaltshilfe.

Beim Konzert des Tischharfen-Orchesters steht unter anderem der Titel "Meine Liebe, deine Liebe" aus der Operette "Land des Lächelns" von Franz Lehar auf dem Programm. Während manche beim Spiel des Ohrwurms verträumt wippen und andere unter dem Tisch mit dem Fuß den Takt klopfen, summt Irma Lechner die Melodie leise mit. Auch sie scheint in eine Gedankenwelt einzutauchen, die ihr zwar kein Lächeln, aber immerhin doch einen genießerischen Ausdruck ins Gesicht zaubert.

Irma Lechner liebt Opern: "Der Wagner haut so rein"

Irma Lechners Lebensgefühl spiegelt sich in der Musik wider. Ebenso wie die Operette liebt sie das Musical und die Oper. Mit aktuellen Hits kann sie weniger anfangen, wenngleich sie einer Helene Fischer Stimme und Musikalität nicht abspricht. Nie aber würde sie sich eigener Auskunft nach "eine Wagner-CD" kaufen, obwohl "sie die Oper grundsätzlich liebe". Aber: "Der Wagner haut so rein", sagt sie, und fügt noch hinzu, dass es kein Wunder sei, dass sein Fan König Ludwig II. verrückt wurde.

Irma Lechner im Kreis ihrer Mitspielerinnen und -spieler. Orchesterleiterin Angelika Jekic hat zur Probe Schokolade mitgebracht. Foto: Marco Keitel

Sehr emotional scheint die erste Opernerfahrung von Irma Lechner gewesen zu sein. Wie sie sagt, war es Puccinis "La Bohème", nach der sie weinend das Theater verließ. Geweint habe sie, weil das Ende mit dem Tod der TBC-kranken Mimi so furchtbar war. So mitfühlend die Wahlaugsburgerin ist, so selbstbestimmt geht sie mit den Herausforderungen des Lebens um. "Ich versuche alleine zurechtzukommen", sagt sie, weshalb sie etwa "Car-Sharing" mit anderen praktiziert, um "mobil zu bleiben". Sie ist davon überzeugt, dass man es nicht schleifen lassen darf.

Dass sie im Alter von 85 Jahren zur Tischharfe fand, verdankt sie ihrem Neffen und den Großnichten, die ihr das Instrument zu Weihnachten schenkten. Wie es sich heute darstellt, landeten sie damit einen Volltreffer. Die Sehnsucht, ein Instrument zu lernen, habe sie immer gehabt. Was dem entgegenstand: "Wir waren zu arm", sagt die Seniorin, die mit zehn Geschwistern aufwuchs. Wie sie erzählt, seien da finanziell andere Prioritäten zu setzen gewesen. Heute findet Irma Lechner bei der Musik und der Übung der Fingerfertigkeit auch Zerstreuung. Denn wie zu erwarten ist, geht es ihr bei den aktuellen Fernsehbildern aus der Ukraine "ganz schlecht".

90-Jährige ist dem Alleinsein in der Großstadt entronnen

"Das, was die Leute dort gerade erleben", sagt die aus Dortmund stammende Seniorin, "habe ich in Dur und Moll hinter mir." Das Ü-70-Orchester und die Teilnahme an der Probe bieten für eineinhalb Stunden Ablenkung und Stille. Als Irma Lechner 1962 nach Augsburg kam, fragte sie sich: "Wie kann man in einer solchen Stadt so allein sein?" Aber weil sie sich selbst zu helfen weiß, suchte sie sich Anschluss an eine VdK-Ortsgruppe, an den Theaterverein Augusta, engagierte sich als Übungsleiterin in einem Sportverein und suchte sich Arbeit in der Wäscherei des (damals noch) Hotels Drei Mohren.

Hier ist Noten lernen überflüssig. Bei der Tischharfe gilt: Je größer die Punkte sind, desto länger werden die Töne gespielt. Foto: Ruth Ploessel

Die therapeutische Wirkung von Musik ist laut Angelika Jekic, 58, unbenommen. Die Musikpädagogin leitet in der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg nicht nur Seniorenorchester, sondern ein Inklusionsorchester für Behinderte und nichtbehinderte Menschen und lehrt Akkordeon. Die Freunde der eher leise klingenden Tischharfe treffen sich seit 2016. Wer sich dafür interessiert, darf auf den Saiten zupfen und bringt mit dem Noten-Zettel sogar am ersten Tag eine veritable Melodie zustande. "Happy Birthday" beispielsweise, das ein Mitspieler herausgesucht hatte, vermag sogar ein absoluter Anfänger - wenn auch etwas holprig - für die Jubilarin Irma Lechner vom Blatt zu spielen. Deren Runder klang bei der Probe mit den Orchesterfreunden noch nach.