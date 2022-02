Augsburg

07:00 Uhr

Warum die Wirtin der Marktgaststätte sich um den Stadtmarkt sorgt

Plus Aus Gesprächen mit ihren Gästen und aufgrund eigener Wahrnehmungen sieht Karin Brasseur mehrere Probleme auf dem Augsburger Stadtmarkt. Was getan werden müsste.

Von Michael Hörmann

Karin Brasseur arbeitet seit nunmehr 25 Jahren am Augsburger Stadtmarkt und ist dennoch keine Händlerin. Was sich auf dem Areal abspielt, kann die 70-Jährige von oben betrachten. Die Marktgaststätte, deren Wirtin die gebürtige Rheinländerin ist, gibt im ersten Stock den Blick auf den Stadtmarkt frei. Karin Brasseur ist allerdings ein Mensch, der nicht lange aus dem Fenster schaut. Sie redet lieber mit Menschen. Dies tut sie mit Gästen des Lokals, aber auch mit Kunden und Händlern des Stadtmarkts. Was sie dabei höre, gefalle ihr nicht, sagt die Gastronomin: "Ich mache mir Sorgen um die Zukunft des Stadtmarkts."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen