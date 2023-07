Warum in Augsburg ein Porsche abhebt

Für die Präsentation der neuen Cayenne-Modelle ließ das Porschezentrum Augsburg zwei Geländewagen mit einem Kran auf die Dachterrasse des Weitblick-Gebäudes heben.

Sechs Zylinder, 353 PS - der Porsche Cayenne, der hier am Haken hängt, hat einiges unter der Haube. Aber fliegen kann das brandneue Modell dann doch nicht. Vielleicht über die Autobahn, nicht aber auf die Dachterrasse des Gebäudes Weitblick 1.7 im Innovationspark, das derzeit zu den angesagtesten Eventlocations der Stadt gehört.

Damit die exklusive Party des Augsburger Porschezentrums zur Präsentation der neuen Cayenne-Modelle nicht ohne die motorisierten Stargäste steigen musste, rollte deshalb am Donnerstag extra ein Schwerlastenkran an. Er hob zwei Geländewagen auf das Dach. Die Luxus-Fahrzeugen waren an diesem Tag aber nicht die einzigen ungewöhnlichen Flugobjekte. Auf dem Programm für die rund 350 geladenen Gäste stand auch eine Drohnenshow. (gau)