Augsburg

Was dieser Augsburger als Männer-Model erlebt

Plus Christian Ohlenroth wurde durch Zufall entdeckt. Als Männer-Model hat er vom netten Opa bis zum Massenmörder schon viele Typen verkörpert. Einen Traum hat der Augsburger auch mit 66.

Von Eva Maria Knab

Wenn Christian Ohlenroth durch die Augsburger Innenstadt läuft, sieht er aus wie viele nicht mehr ganz junge Männer in Augsburg: Wetterjacke, Herrenhemd, verwaschene Jeans. Solche Senioren in gepflegt-lässiger Kleidung trifft man häufig auf dem Stadtmarkt. Erst wenn man genauer hinschaut, fallen seine schönen silberweißen Haare auf, sein markantes Gesicht und die schlanke, sportliche Figur. Ohlenroth wirkt wie ein erfolgreicher Arzt oder Rechtsanwalt. Und genau dieses Aussehen ist es, was den Augsburger zu einem gut gebuchten Männer-Model macht. Der 66-Jährige ist seit Jahren in der Werbebranche unterwegs. "Vom lieben Opa bis zum irren Massenmörder war ich schon alles", erzählt er.

