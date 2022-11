Augsburg

18:00 Uhr

Was hier und heute an die jüdische Familie Bernheimer erinnert

Plus An der Friedberger Straße gibt es jetzt ein Erinnerungsband für die in Auschwitz ermordeten Louis und Paula Bernheimer. Gespendet haben es Maria-Ward-Gymnasiastinnen.

Von Andrea Baumann

Für gewöhnlich dürfte kaum jemand der beschmierten Mauer an der Friedberger Straße 9 Beachtung schenken. Nichts erinnert in dem dahinterliegenden Garagenhof an die Villa, die einst auf dem Grundstück stand, und an dessen Bewohnerinnen und Bewohner. Auf das Schicksal von zweien von ihnen macht jetzt ein neues Erinnerungsband aufmerksam. Die jüdischen Bürger Louis und Paula Bernheimer lebten mit ihrer Familie in dem 1911 erbauten Haus, bis sie im Zweiten Weltkrieg vor den Nationalsozialisten ins französische Drancy flohen. Doch der Zufluchtsort bewahrte die angesehenen Geschäftsleute nicht vor dem Transport nach Auschwitz, wo sie im Konzentrationslager ermordet wurden.

