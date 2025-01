Was hinter den Baumfällungen am Hochablass steckt

Entsetzt sei sie über die Baumfällaktion am Hochablass, sagt eine Leserin unserer Zeitung. Ihr liege das Thema Naturschutz sehr am Herzen. Am alten Floßhafen seien zuletzt nicht nur Eschen, sondern auch alte Buchen geschlagen worden. Das Abholzen und der Abtransport der Bäume hätten tiefe Spuren im Wald hinterlassen und Boden sowie Schösslinge vernichtet beziehungsweise stark geschädigt, so die Leserin. Tatsächlich wurden zuletzt zahlreiche Bäume unweit des Hochablasses gefällt. Das bestätigt Forstamtsleiter Jürgen Kircher unserer Redaktion. Die Fällungen seien jedoch unvermeidbar gewesen.

