Was passiert im Winter mit den Fischen aus dem Hofgarten?

Was passiert eigentlich im Winter mit den Fischen, die im Frühling und Sommer im Hofgarten in einem Bassin schwimmen? Das wollte einer unserer Leser wissen und schickte die Frage an unsere Redaktion. Diese hat das Amt für Grünordnung gefragt und folgende Antwort bekommen.

„Die Fische des Teiches im Hofgarten werden im Herbst jeden Jahres vor dem Frost mit einem Kescher abgefischt, um diese im Teich des Wittelsbacher-Park zu überwintern.“ Der Teich dort sei tiefer und ermögliche so das Überwintern der Fische. Im Frühjahr, nach der Frostperiode, würden die Fische zum Großteil wieder zurück ins Hofgartenbassin gesetzt. „Dabei kann es vorkommen, dass manche Fische im Teich des Wittelsbacher Parks verbleiben“, teilt das Grünamt der Stadt weiter mit.