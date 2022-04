Augsburg

19:00 Uhr

Was tut die Stadt Augsburg gegen die Impfmüdigkeit der Menschen?

Das städtische Impfzentrum ist im Technology Campus (vormals Fujitsu-Gelände) in Augsburg.

Plus Das Interesse an einer Corona-Impfung hat nachgelassen. Das erleben auch die Beschäftigten im Augsburger Impfzentrum. So sieht die Strategie für die nächsten Monate aus.

Von Michael Hörmann

Die strengen Corona-Regelungen sind nahezu komplett weggefallen. Die Menschen sind unterwegs. Für viele spielt das Virus keine große Rolle mehr in ihrem Leben. Das zeigt sich am Beispiel des städtischen Impfzentrums, das im Stadtteil Haunstetten angesiedelt ist. Die Nachfrage hat stark nachgelassen. An den Osterfeiertagen war das Zentrum sogar komplett geschlossen. Bei der Stadt Augsburg nimmt man diese Entwicklung zur Kenntnis. Groß angelegte Aktionen, nicht geimpfte Personen zum Umdenken zu bewegen, sind nicht geplant. Für die kommenden Monate gibt es dennoch Planungssicherheit.

