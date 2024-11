WBG sperrt Park-and-Ride-Platz in Pfersee

Die städtische Wohnbaugruppe hat den Park-and-Ride-Platz an der Stadtberger Straße auf dem Sheridanareal in Pfersee gesperrt. In absehbarer Zeit sei nicht geplant, das Areal mit Platz für etwa 75 Autos wieder freizugeben, so die Augsburger Wohnbaugruppe - der Platz werde nicht so genutzt, wie man sich das gedacht habe, zudem sei die Instandhaltung zu teuer. Zur Frage, wie dauerhaft mit dem Areal, das seit einigen Wochen mit Bauzäunen abgesperrt ist, umgegangen werden soll, äußert sich die WBG nicht. Anwohner sind unterdessen erbost. Seit der Sperrung sei etwa die nahe Otto-Schalk-Straße stärker als bisher zugeparkt. „Wer bisher auf dem Platz stand, sucht jetzt bei uns in der Straße einen Parkplatz“, so ein Anwohner.

