Wechsel am Stadtmarkt: Herzstück legt los, die Gärtnerei Uhl hört auf

In der Viktualienhalle am Stadtmarkt haben zwei neue Geschäfte geöffnet: Feinkost Schlemmermeyer und das regionale Bio-Unternehmen Herzstück. .

Plus Die Stadt Augsburg setzt ein neues Konzept um, das altgedienten Händlern am Stadtmarkt nicht so gefällt. Ein neuer Mieter in der Fleischhalle sorgt für Zuversicht.

Geschäfte eröffnen, Geschäfte schließen – das kennt man aus dem Handel. Auf dem Augsburger Stadtmarkt sieht es nicht anders aus. Doch zwischenzeitlich dreht sich das Karussell immer schneller. Am Dienstag wurde ein neuer Laden in der Viktualienhalle mit einer kleinen Feier offiziell eingeweiht. Gleichzeitig dringt die Nachricht durch, dass die Gärtnerei Uhl zum Jahresende ihren Stand in der Gemüsegasse aufgibt. Zudem stehen in der Fleischhalle zwei Stände seit Langem leer. Die Metzgerei Seessle war im Frühjahr 2021 ausgezogen, die Bio-Metzgerei Mödl schloss ihren Betrieb Anfang 2022. Die Sorge unter Händlerinnen und Händlern wächst, dass der Markt an Attraktivität einbüßt. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sieht keineswegs schwarz. Es gebe positive Entwicklungen. Eine davon betrifft die Fleischhalle.

