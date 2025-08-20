Wegen Insolvenz des Veranstalters: Mega 90er und 2000er Open-Air auf dem Gaswerkgelände abgesagt

Das Mega 90er und Mega 2000er Open-Air, das am Freitag, 22. August, und Samstag, 23. August, auf dem Oberhauser Gaswerkareal hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden. Der Grund sei eine „kurzfristige Insolvenz des Veranstalters“, so die Stadtwerke (SWA), die das Areal betreiben. Dort hätten Künstler, wie unter anderem Blümchen, Loona, DJ Antoine oder Culcha Candela auftreten sollen.

Der Veranstalter, die „Mach Liebe In der Nacht GmbH“, hat am 14. August vor dem Amtsgericht Potsdam Insolvenz angemeldet. Die Inhaber von bereits gekauften Tickets werden laut SWA vom Veranstalter bzw. dem Insolvenzverwalter per E-Mail kontaktiert. Nach Angaben des Ticketshops werde sich der Insolvenzverwalter mit den Ticketkäufern voraussichtlich im Laufe des Septembers bezüglich des weiteren Vorgehens in Verbindung setzen. Die SWA weist darauf hin, nicht zu den geplanten Veranstaltungen anzureisen, da es diese nicht geben wird. Sie bedauern die Insolvenz, die damit verbundene kurzfristige Absage der Konzerte und die entstehenden Unannehmlichkeiten für die enttäuschten Besucherinnen und Besucher, heißt es in einer Mitteilung. (ziss)