Augsburg Weihnachten in der ältesten Sozialsiedlung der Welt: So feiern die Bewohner der Fuggerei

Von Miriam Zissler - vor 22 Min.

140 Menschen feiern in der Fuggerei in Augsburg Weihnachten. Mal allein, mal mit vier Generationen unter einem Dach, aber immer in einer einzigartigen Gemeinschaft.

In der Fuggerei sind in der Adventszeit Gassen und Häuser weihnachtlich geschmückt. Lichterketten und der Duft von Tannennadeln des hauseigenen Christbaumverkaufs sorgen für die richtige Stimmung. Die Weihnachtsgeschichte kann als Scherenschnitt in den Fenstern verfolgt werden, viele Hauseingänge ziert adventliche Deko. Die Vorfreude der 140 Bewohnerinnen und Bewohner auf Weihnachten ist groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .