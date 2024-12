Augsburg: Weihnachtsgeschäft profitiert vom „geschenkten Montag“

Nach der Bescherung an Heiligabend setzen Augsburgs Händler zum anstehenden Jahreswechsel auf den nächsten Ansturm an Kundschaft. Für eine Bewertung des Weihnachtsgeschäftes sei es zu früh, sagt Centermanager Axel Haug von der City-Galerie: „Wir möchten gerne noch diese Woche vollends mitnehmen, weil bestimmt das Wochenende auch nochmal stark wird.“ Am Montag und Dienstag (Heiligabend) war in der Innenstadt jedenfalls sehr viel los, wie die Auswertung der Passantenfrequenz für einzelne Straßenzüge zeigt. Viele Menschen bedeuten nicht, dass zwingend auch viel Geld ausgegeben wird. Zumindest sind die Händler aber nicht unzufrieden. Besonders der Montag vor Heiligabend war ein Erfolgsgarant, heißt es. Erfolgreich verlaufen Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel auch für Gastronomen und Hoteliers. Sie berichten, dass für einzelne Silvester-Veranstaltungen keine freien Plätze mehr zur Verfügung stehen.

