Weihnachtsspenden: Chili und Geld für Bedürftige in der Region

Viele Vereine, Firmen und Organisationen unterstützen zu Weihnachten Bedürftige mit Geld und Sachspenden. Wer sich in welchem Bereich engagiert.

Viele Unternehmen verzichten in der Weihnachtszeit auf Kundengeschenke und spenden stattdessen an gemeinnützige Einrichtungen. Auch in diesem Jahr ist so wieder viel Geld für den guten Zweck zusammengekommen. Eine Übersicht.

Mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro unterstützt die Augsburger Postniederlassung auch in diesem Jahr den Bunten Kreis. Die Stiftung bietet Hilfe für chronisch und schwersterkrankte Kinder und deren Angehörige im Augsburger Raum. Zusätzlich zur Nachsorge und psychologischen Betreuung werden auch Gruppen für Geschwisterkinder und finanzielle Beratung angeboten. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende einen Teil dazu beitragen können, dass Familien mit schwerstkranken Kindern die so wertvolle Unterstützung durch den Bunten Kreis erhalten“, sagt Michelangelo Territo, Abteilungsleiter der Augsburger Postniederlassung. Die Spendenübergabe fand im Nachsorgezentrums des Bunten Kreises statt. Sprecherin Andrea Schneider ist dankbar für diese Unterstützung: „Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und bedanken uns im Namen unserer betroffenen Familien. Durch die finanzielle Unterstützung unserer Sponsoren können wir weiterhin vielfältige Hilfen leisten."

Ebenfalls an den Bunten Kreis gehen 2169,68 Euro, die Beschäftigte der DAK-Gesundheit gespendet haben. Das Geld stammt aus der bundesweiten Mitarbeiteraktion "Nullkommaviel - Spend' deinen Cent". Die Teilnehmenden verzichteten auf die Centbeträge hinter dem Komma ihrer Gehaltsabrechnung. Jeden Monat erhält eine andere Hilfsorganisation diese Restbeträge.

Augsburger Panther unterstützen Augsburger Hospiz

Die Augsburger Panther unterstützen unter anderem das St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg. Der Verein engagiert sich seit 1992 für die Bedürfnisse unheilbar kranker Menschen und bietet Lebensbeistand für Schwerkranke und Sterbende sowie deren Angehörige und Freunde. „Ich finde es toll, dass sich unser Augsburger Eishockeyverein nicht vor dem Thema Hospiz scheut“, so Geschäftsführerin Stephanie Ludwig. Um die Angebote kostenfrei für Betroffene und alle Zugehörigen anbieten zu können, ist das Vinzenz-Hospiz auf Spenden angewiesen, von den Panthern kamen exakt 626 Euro. Bei der an die Spendenübergabe anschließenden Führung zeigte sich Sascha Kerschowski positiv überrascht von dem hellen, einladend gestalteten Hospizbau: „Den Augsburger Panthern ist soziales Engagement wichtig und so freuen wir uns, dass wir dieses Jahr das St. Vinzenz-Hospiz mit einer Spende unterstützen können." Im Shop der Augsburger Panther werden derzeit außerdem kleine auf Jurastein gemalte Christbäumchen gegen Spende abgegeben. Der Spendenerlös geht ebenfalls komplett an den Hospizverein.

Geld und Chili für die Wärmestube Augsburg

Neben einer Geldspende von 1008,91 Euro spendete die IG Metall Augsburg tausende Portionen Chili mit und ohne Fleisch an den Förderverein der Wärmestube SKM-Augsburg. Die Wärmestube ist in Augsburg eine zentrale Institution für Menschen in Notlagen. Sie bietet warme Mahlzeiten und Kleidung sowie Waschmöglichkeiten und Hygieneartikel kostenlos an. "Gerade in dieser festlichen Zeit ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht alle in unserer Gesellschaft das Glück haben, die Feiertage in Wärme und Überfluss zu verbringen", betont Roberto Armellini, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Die Spende soll dazu beitragen, den Menschen nicht nur eine wohltuende warme Mahlzeit, sondern auch ein Stück Wärme und Geborgenheit zu bieten. Wer ebenfalls helfen möchte, kann die Augsburger Obdachloseneinrichtung neben Geldspenden auch mit Sachspenden unterstützen. Besonders wichtig seien dabei Hygieneartikel, warme Kleidung für den Winter und Schlafsäcke.

10.000 Euro für die Augsburger Stiftung "Herz zeigen" übergab jüngst die Firma Roma Dämmsysteme. Mit dem Geld sollen die Lebensumstände von Menschen verbessert werden, die auf Unterstützung angewiesen sind. Durch die gezielte Förderung von Initiativen und Projekten rund um Augsburg möchte die Stiftung einen positiven Einfluss auf die Wohnsituation in der Region Augsburg nehmen. Neben diesem Förderschwerpunkt unterstützt die Stiftung Herz zeigen kontinuierlich lokale soziale Projekte und vorwiegend Initiativen, die sich an Kinder in schwierigen Lebenssituationen richten.